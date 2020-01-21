Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между «Торнадо» и «Скрюэнболт» в Пскове

19:03, 21 января 2020, ПАИ

Около 2 тысяч болельщиков пришли на хоккейный матч между командой «Торнадо» и любительским ХК «Скрюэнболт» (Калгари, Канада), который начался в Ледовом дворце Пскова 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Команда канадских хоккеистов состоит преимущественно из медицинских работников. Они провели более 20 товарищеских встреч в странах Европы. Со стартовым составом ХК «Торнадо» можно ознакомиться здесь>>>

Прямая трансляция хоккейного матча, который проходит по любительским правилам, доступна здесь>>>