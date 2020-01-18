0
22:02
Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах
16:52
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
15:44
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
13:07
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Еще новости
Спорт

Определён состав псковского ХК «Торнадо» на товарищескую игру против канадской команды «Скрюэнболт»

Объявлен стартовый состав ХК «Торнадо» на товарищескую встречу с любительской хоккейной команды «Скрюэнболт» из канадского города Калгари. Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главный тренер ХК «Торнадо» Леонид Автомов, в защите сыграют Роман Тарашкевич, Егор Скобелев, Олег Кожемякин, Денис Маркелов, Сергей Макаров, Артём Маскалев.

В качестве нападающих заявлены Олег Курносов, Дмитрий Русанов, Родион Миронов, Денис Казанкин, Павел Садовников, Геннадий Ипатов, Александр Савенков, Виктор Анисимов, Даниил Степанов.

В списке вратарей на предстоящую игру Влад Косыгин, Николай Попов.

«Считаю предстоящую игру очень привлекательной для местных любителей хоккея, - рассказал Леонид Автомов. – Для «Торнадо» это отличная возможность проверить свои навыки против команды с родины хоккея. На основании прошедшего Кубка губернатора, а также завтрашней встречи, мы сможем сделать выводы и проводить дальнейшую работу над ошибками для улучшения качества нашей игры. Завтра мы нацелены только на победу, особенно на фоне противоборства молодежных сборных России и Канады на международных первенствах. Приглашаю всех псковичей поддержать нас!»

Канадская дружина, состоящая преимущественно из врачей, путешествуя по миру в качестве туристов проводит товарищеские игры по маршруту своего следования. В её активе уже свыше 20 встреч в Европе.

Игра в Пскове состоится 21 января в 18:45. Матч с канадцами будет проведен по любительским правилам. Для зрителей вход в Ледовый дворец будет свободным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах
18 января 2020
Спортивный зал открыл митрополит Тихон в Паломническом центре в Печорах
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
17 января 2020
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
17 января 2020
Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии регби в Псковской области
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
16 января 2020
Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике

Идет загрузка...