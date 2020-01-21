Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе

19:22, 21 января 2020, ПАИ

Доследственную проверку по факту обнаружения массового захоронения людей в Пыталовском районе проводит следственное управление Следственного комитета России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, захоронение относится к годам Великой Отечественной войны. Его обнаружил поисковый отряд на территории заброшенной деревни Каменка в ходе раскопок на месте захоронения красноармейца.

Поисковики нашли останки не менее 10 человек, среди которых – дети. На большинстве черепов покойных имеются повреждения и большое количество шрапнели. В ведомстве отметили, что останки в могиле лежали хаотично.

Сейчас следователи и поисковики устанавливают личности убитых и обстоятельства их гибели. После завершения экспертиз останки перезахоронят.

С подробностями обнаружения массового захоронения мирных граждан поисковым отрядом «Поиск-97» можно ознакомиться здесь>>>