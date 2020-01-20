В Пыталовском районе обнаружены останки мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы ВОВ

21:51, 20 января 2020, ПАИ

Поисковый отряд «Поиск-97» обнаружил в Пыталовском районе останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, члены отряда искали захоронение двух бойцов Красной Армии. На возможное место указал лесник.

В могиле у заброшенной деревни Каменка поисковики обнаружили останки советского бойца. Об этом свидетельствовали найденные армейские сапоги, пряжка, ремень и часть обмундирования.

Предположительно, это связист, погибший в 1944-м году. Информация уточняется.

После извлечения останков бойца произошло осыпание стены раскопа, открывшее еще одно массовое захоронение мирных граждан. По останкам поисковики определили, что среди прочих, здесь были погребены мать с младенцем и несколько подростков.

«Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей», — отметил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Обнаруженные останки извлечены и доставлены в Храм Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. Дмитрий Ершов подчеркнул, что после проведения экспертизы и необходимых следственных действий в отношении найденных останков бойца и десяти мирных жителей, их перезахоронят согласно военной и православной традиций.

Раскопки, проводимые в рамках проекта «Без срока давности» в районе заброшенной деревни Каменка, продолжатся. Поисковики намерены тщательно обследовать территорию вокруг обнаруженного захоронения. «Мы будем искать второго воина и медальон первого, а также проверим данную местность на предмет других массовых захоронений мирных жителей. Получить максимум информации по данному участку очень важно, ведь вся она — Без срока давности», — добавил Дмитрий Ершов.

В годы Великой Отечественной войны, примерно в 10–15 км от Каменки шли серьезные бои. В этом месте проходила немецкая железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием. Дорогу построили военнопленные из концлагеря, который находился в деревне Гавры. Оборону вели 281-й минометный полк и 245-я стрелковая дивизия. После Псково-Островской операции по этой местности, через Пушкинские горы и Красногородск, советская армия гнала немцев в сторону границы. Об этом свидетельствуют обнаруженные следы оборонительных позиций противника, точки установок артиллерийского орудия, минометные гнезда советской армии.

Старт проекту «Без срока давности» на территории Псковской области был дан летом 2019 года на Кургане дружбы. Он инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

В ноябре 2019 года в Пскове прошла Вторая международная конференция «Псковские архивные чтения», центральным событием которой стал проект «Без срока давности». На конференции в том числе были представлены данные из рассекреченных архивных документов о периоде фашистской оккупации 1941–44 годов. Материалы конференции в ближайшее время будут опубликованы большим тиражом. Познакомиться с ранее секретными документами, которые обнародованы на конференции, можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>