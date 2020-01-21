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Общество

Псковский губернатор призвал депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по борьбе с «наливайками»

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал депутатов областного Собрания и общественников поддержать законопроект Госдумы по регулированию работы «наливаек» после 22:00. Об этом глава региона сообщил на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область должна направить письма в Госдуму с выражением поддержки указанной законодательной инициативы. По его мнению, общая солидарность может оказаться решающим фактором в принятии законопроекта, направленного на борьбу с подобными точками розничной торговли алкоголем.

Губернатор отметил, что при принятии законопроекта во втором чтении депутаты Псковского областного Собрания должны быть готовы оперативно изменить соответствующие региональные правовые акты. Это позволит жильцам многоквартирных домов по итогам общих собраний закрывать «наливайки», если они препятствуют комфортному проживанию.

Михаил Ведерников отмечал, что работа в отношении подобных питейных заведений должна носить системный характер.

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