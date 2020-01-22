Вертолеты займутся эвакуацией пострадавших с мест ДТП

09:53, 22 января 2020, ПАИ

Эвакуацией пострадавших с мест дорожно-транспортных происшествий займутся вертолеты. Как пишет газета «Известия», три ведомства – Минтранс, Минфин и Минздрав – должны представить предложения по созданию сети вертолетных площадок до 1 апреля.

Строительство посадочных площадок предлагается включить в национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» и увязать эту работу с нацпроектом «Здравоохранение». Для строительства около 670 вертолетных площадок по всей стране медицинским учреждениям потребуется примерно 3 млрд рублей.

Отмечается, что развитие санитарной авиации позволит значительно снизить смертность на дорогах к 2024 году.

Задействована санавиация и в Псковской области. Воздушным судном пациентов доставляют в медучреждения региональной столицы и в Санкт-Петербург.