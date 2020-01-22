Обновленный Су-34 сможет обнаружить невидимые цели

09:21, 22 января 2020, ПАИ

Обновленный варианта бомбардировщика Су-34 сможет обнаруживать невидимые цели. Как пишет газета «Известия», серийное производство боевого самолета начнется в 2020 году.

Су-34 оснастят, помимо прочего, улучшенными средствами радиоэлектронной борьбы. Также он может обнаруживать излучение радаров, радиосвязь и работу сотовых телефонов на расстоянии в сотни километров.

По мнению экспертов, в настоящее время в мире отсутствуют аналоги Су-34. ВКС РФ планируют использовать не менее 150–200 таких самолетов.