Пешеходный переход на месте «народной тропы» предложил организовать житель Пскова

09:29, 22 января 2020, ПАИ

Пешеходный переход на месте «народной тропы» в районе дома №11 по улице Звёздной предложил организовать житель Пскова. Свою инициативу Михаил Горелов разместил на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Издавна там существует народная тропа, которая образовалась благодаря потоку жителей, несанкционированно переходящих проезжую часть со стороны дома №2 по улице Звёздной и держащих свой путь в гипермаркет «Лента», аптеку и другие популярные у местных жителей места. С начала прошлой недели, в связи с запуском общественного транспорта, образовался встречный поток со стороны дома №11, идущий к остановке. Это усугубило ситуацию. Представьте: выходит человек из магазина напротив остановки и видит, как к остановке подъезжает автобус. А человек ещё и опаздывает. Что сделает человек? Правильно - побежит к автобусу. И он мог бы это сделать не нарушая ПДД, если бы там был пешеходный переход», - заметил пскович.

Однако, по его словам, сейчас до пешеходного перехода приходится идти 180 метров, ждать на светофоре минуту, от него ещё 160 метров идти к остановке. «Итого - 4 минуты вместо 30 секунд, если идти по прямой. Кроме того, машины, припаркованные вдоль обочины, мешают обзору проезжей части. Из переходящих проезжую часть немалую часть составляют пенсионеры, которые не будут идти лишние мучительные сотни метров. Хоть забор там поставьте (плохая идея), они будут и дальше переходить дорогу в этом месте, не сомневайтесь», - уверен автор сообщения.

Михаил Горелов добавил, что необходимо реагировать на запрос жителей и предоставить им возможность безопасно перейти дорогу.

«Давайте сделаем шаг к тому, чтобы наш город стал современным. Вам скажут спасибо и пешеходы и автомобилисты. Пешеходы за возможность безопасно и быстро перейти дорогу, а водители за то, что им больше не нужно будет испуганно маневрировать при нежиданном возникновении на проезжей части пешехода», - подытожил пскович.