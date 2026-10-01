Продюсер проекта «Это моя земля» предложил жителям Псковской области собрать легенды своих городов

20:32, 01 октября 2026, ПАИ

Продюсер киберпутеводителя «Это моя земля», писатель, автор и преподаватель курса «Конструктор легенд», лектор Российского общества «Знание» Андрей Сулейков предложил проект развития Пскова, Печор и Изборска в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове.

По его словам, следующие два года – юбилейные для этих городов и жители могут сами рассказать о своих городах, прислав истории.

Сулейков объяснил, как работает эмоциональное восприятие информации. Когда человек приезжает в незнакомый город и получает рекомендации от знакомого, а не из справочника, восприятие меняется, и именно эмоциональная окраска делает историю популярной. По его словам, времена, когда можно было включить телевизор и охватить всю аудиторию, прошли: одни не смотрят телевизор, другие не читают книг, третьи общаются только в играх. Поэтому для максимального охвата путеводитель должен работать с разными форматами.

Продюсер отметил, что территории с богатой историей нужно просто правильно «упаковывать». Он привёл в пример город Нарьян-Мар, где местные жители дают неформальные названия обычным домам. Один дом называют «Красная шапочка» – это пятиэтажка из силикатного кирпича с рядом красного, а напротив стоит «Добрый бутерброд» – такой же дом, но с красной полосой посередине фасада. Когда составили реестр таких объектов – объявили конкурс: жителей попросили написать истории, объясняющие, почему дома так называются. В итоге нашлось 30 домов с легендами, администрация подала заявку на грант и выиграла его. Через три месяца в городе появились муралы с QR-кодами, ведущими к текстам и аудиоэкскурсиям.

«Таким образом, через три месяца в городе появилось 30 объектов показа и маршрут для индивидуальных туристов», – рассказал Сулейков.

Отвечая на вопрос о Псковской области, он отметил, что следующие два года – выигрышные для региона: в 2027 году юбилеи отмечают Псков и Изборск, в 2028-м – Печоры. Логистика между городами простая, маршрут может быть как коротким, так и глубоким, с погружением на несколько дней. Кроме того, в регионе богатые событийный календарь и фестивальная программа.

«Если дать точку сборки (например, ваш информационный ресурс выступит инициатором сбора легенд, посвящённых юбилеям этих трёх городов), весьма вероятно, вы наберёте целую сокровищницу историй, которую пришлют местные жители. Вы выберете из них лучшие, и, если потребуется максимально широкий охват, проект «Это моя земля» это обеспечит», – предложил Сулейков.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней работает в формате выездной студии. Студия расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала записала эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватили вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.