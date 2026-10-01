В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа

20:22, 01 октября 2026, ПАИ

Вакцинация является главной мерой профилактики гриппа и ОРВИ, оптимальное время для неё – сентябрь-октябрь. Об этом сообщил заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ в четверг, 1 октября.

«Детей можно прививать с шести месяцев. Вакцинация также рекомендуется взрослым», – отметил Франченко.

По его словам, в национальном календаре профилактических прививок прописано, что вакцинируются дети с шести месяцев, учащиеся школ, образовательных организаций и взрослые в группе риска.

Помимо вакцинации, важную роль играют утренние фильтры в коллективах. В каждой школе и детском саду предусмотрены такие меры, чтобы не пускать заболевшего в класс или группу.

«Самое главное для нас – не допустить источник заболевания в здоровый коллектив. Для этого в каждой организации предусмотрены так называемые утренние фильтры. В школе это происходит непосредственно при входе в здание, в детских садах – при входе в группу», – подчеркнул Франченко.

Во время утреннего фильтра бесконтактным способом измеряют температуру, а медицинский работник осматривает ребёнка на предмет катаральных явлений: насморка, покраснения горла. При наличии таких признаков ребёнок отстраняется от учебного процесса.

Также не стоит забывать о дезинфекции. Во всех общественных местах проводится влажная уборка минимум два раза в день с использованием дезинфицирующих средств в концентрации, убивающей вирусы. Важно соблюдать личную гигиену, в частности мыть руки, а также использовать антисептики и маски для защиты себя и окружающих. Кроме того, необходимо поддерживать правильный микроклимат в помещениях.