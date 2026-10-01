Станислав Стармолотов провёл первое совещание в качестве врип главы Пскова

20:05, 01 октября 2026, ПАИ

Состоялось первое совещание временно исполняющего полномочия главы Пскова Станислава Стармолотова с заместителями, сообщили ПАИ в администрации города.

В ходе встречи присутствующие обсудили направления работы администрации города Пскова, формат распределения обязанностей и специфику деятельности городских ведомств. Отдельное внимание уделили проблемам, которые требуют оперативного решения.

Руководство наметило ключевые задачи общей работы с учётом курса, заданного прежним главой города Борисом Елкиным. Один из главных принципов – преемственность и упор на рост нынешних показателей.

Кадровых перестановок в руководящем составе администрации города Пскова и среди руководителей подразделений не планируется.

«Так как приближается конец 2026 года, мы будем усиленно работать в том же направлении, что и раньше, не сбавляя темпов, с целью завершить всё успешно и в срок», – подчеркнули в администрации.

Напомним, Борис Елкин, ранее занимавший пост главы Пскова, избран председателем Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.