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Общество

Проверку сирен проведут на территории горводоканала в Пскове

Проверку системы оповещения проведут на территории горводоканала в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: ПАИ

Завтра, 2 октября, на территории предприятия по адресу улица Советской Армии, 51 в рамках первого этапа тренировки по гражданской обороне будет задействована локальная система оповещения (сирена). Цель мероприятия – отработка и повышение уровня защиты предприятия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.

Второй этап тренировки запланирован на 8 октября, третий – на 14 октября.

Жителей просят сохранять спокойствие.

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