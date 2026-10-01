Проверку сирен проведут на территории горводоканала в Пскове
Проверку системы оповещения проведут на территории горводоканала в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.
Завтра, 2 октября, на территории предприятия по адресу улица Советской Армии, 51 в рамках первого этапа тренировки по гражданской обороне будет задействована локальная система оповещения (сирена). Цель мероприятия – отработка и повышение уровня защиты предприятия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.
Второй этап тренировки запланирован на 8 октября, третий – на 14 октября.
Жителей просят сохранять спокойствие.
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