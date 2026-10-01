Движение транспорта и парковку ограничат в Пскове при проведении сельскохозяйственной ярмарки
Движение транспорта ограничат при проведении областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2026», следует из постановления, опубликованного на сайте администрации Пскова.
Временное прекращение движения транспорта вводится 3 октября с 06:00 до 16:00 на улицах Воровского (на участке от улицы Красных Партизан до здания № 1 на площади Ленина) и Карла Маркса (от улицы Пушкина до улицы Воровского).
В качестве объездов рекомендуют использовать улицы Красных Партизан, Некрасова и Пушкина.
Кроме того, с 20:00 2 октября до 16:00 3 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта на улицах Воровского (от улицы Красных Партизан до здания № 1 на площади Ленина) и Карла Маркса (от улицы Пушкина до улицы Воровского) и на чётной и на нечётной стороне.
Ограничения вводятся в целях безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при проведении ярмарки.
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Движение транспорта и парковку ограничат в Пскове при проведении сельскохозяйственной ярмарки