Движение транспорта и парковку ограничат в Пскове при проведении сельскохозяйственной ярмарки

20:59, 01 октября 2026, ПАИ

Движение транспорта ограничат при проведении областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2026», следует из постановления, опубликованного на сайте администрации Пскова.

Временное прекращение движения транспорта вводится 3 октября с 06:00 до 16:00 на улицах Воровского (на участке от улицы Красных Партизан до здания № 1 на площади Ленина) и Карла Маркса (от улицы Пушкина до улицы Воровского).

В качестве объездов рекомендуют использовать улицы Красных Партизан, Некрасова и Пушкина.

Кроме того, с 20:00 2 октября до 16:00 3 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта на улицах Воровского (от улицы Красных Партизан до здания № 1 на площади Ленина) и Карла Маркса (от улицы Пушкина до улицы Воровского) и на чётной и на нечётной стороне.

Ограничения вводятся в целях безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при проведении ярмарки.