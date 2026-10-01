Ксения Наумова: Логотип влияет на выбор туристического маршрута

20:10, 01 октября 2026, ПАИ

Логотип влияет на выбор туристического маршрута, и компания совместно с регионами формирует туристический поток. Об этом рассказала начальник управления туризма ООО «РЖД Тур» Ксения Наумова в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов», который проходит в Пскове.

По её словам, в копилке компании 52 региона и она продолжает наполнять свои поездки смыслами. Туристов обязательно знакомят с локальной кухней региона. Основная жалоба организаторов – слишком насыщенная экскурсионная программа: туристы не успевают отдохнуть.

Говоря о бренде, Наумова отметила, что он работает, когда у туриста срабатывает ассоциация.

«Логотип РЖД – это то, что турист выбирает и понимает: «Я хочу путешествовать надёжно, спокойно, безопасно». Дальше он должен определиться с регионом. Если у региона явно обозначен бренд, турист понимает, зачем туда приезжать», – пояснила Наумова.

Она также отметила важность форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» для Псковской области.

«Прежде всего, мне очень приятно быть на Псковской земле. Такие мероприятия, безусловно, важны. Сегодня губернатор Псковской области зарядил всех позитивными эмоциями. Мы говорим о смыслах, об экономическом эффекте, о том, что сила бренда даёт региону», – отметила Наумова.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней работает в формате выездной студии. Студия расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала записала эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватили вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.