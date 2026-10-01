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Бренд-коуч Сергей Леликов: Логотип без стратегии не работает

Логотип без стратегии не работает, заявил федеральный бренд-коуч, преподаватель РАНХиГС, автор учебников по брендингу Сергей Леликов в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов», который проходит в Пскове.

Фото: ПАИ

Отвечая на вопрос, почему логотип без стратегии не работает, эксперт пояснил, что визуальная часть – это лишь верхний слой, а не основа бренда.

«Логотип – это вишенка на торте, верхушка. Без смысловой части он не работает. Чаще всего создают логотипы бесплатно, а смысла в них нет», – сказал Леликов.

По его словам, тренды в дизайне логотипов зависят от целевых аудиторий и компаний, которые эти тренды формируют. Сейчас наблюдается движение от простоты к сложности: какое-то время в моде был минимализм, но затем запрос изменился.

Эксперт отметил, что при разработке территориального бренда важно учитывать, на какую аудиторию он ориентирован. Если речь идёт о молодёжи, подход должен быть соответствующим.

Сергей Леликов согласился с прозвучавшим ранее в студии тезисом: прежде чем работать над брендом территории, необходимо общаться с местными жителями и отталкиваться от их запросов.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней работает в формате выездной студии. Студия расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала записала эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватили вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

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