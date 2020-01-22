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Тепловоз горел в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе на 500-ом километре пикета №8 во время движения загорелся тепловоз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 21 января в 4:50 в высоковольтной камере и кабине управления ведущей секции.

На место пожара выехали подразделения регионального МЧС России, однако возгорание было ликвидировано до их прибытия. По информации специалистов, причиной пожара в тепловозе стало короткое замыкание электропроводки. При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.

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