Улица Энгельса в Невеле уходит под воду

10:07, 22 января 2020, ПАИ

Улица Энгельса в Невеле уходит под воду. На этот факт на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожаловалась жительница дома №14 по улице Энгельса Наталья Сорокина.

По её словам, около полугода назад около её дома образовалась промоина. «Всё это время из неё струится вода и ручьём стекает, размывая газон и дорогу. Ниже около придомовой территории на проезжей части находится огромная промоина с люком, из которого также струится вода. Неоднократные обращения в диспетчерскую теплосетей и управляющую компанию ни к чему не привели. Все эти службы не берут на свой баланс эту протечку, и она остаётся неустранённой», - посетовала невельчанка.

Две недели назад в неограждённую промоину провалился ребёнка. В подвале дома стоит сырость, а жильцы опасаются, что постоянный ручей может размыть фундамент. «Всё это происходит в центре города в 250-300 метрах от администрации и управляющей компании. Очень просим посодействовать в решении проблемы, пока она не приняла более серьёзные последствия», - написала от имени жильцов дома №14 Наталья Сорокина.