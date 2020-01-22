Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе

10:04, 22 января 2020, ПАИ

В Островском районе разрешилась проблема со стаей бродячих собак, которые нападали на детей и взрослых. Об этом сообщается на сайте губернатора Псковской области в ответ на обращение местных жителей.

С просьбой решить данную проблему к региональным властям обратился житель военного городка «Остров – 3». Он сообщил, что собаки собирались в стаи и нападали на прохожих, кусая их. От действия бродячих животных пострадали в том числе и дети, которые были доставлены в учреждения здравоохранения для проведения вакцинации и оказания медицинской помощи.

Местный житель также отметил, что находящиеся на территории военного городка бродячие собаки не проходили обязательной вакцинации от бешенства, что создаёт угрозу для распространения этого заболевания.

Руководитель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина в ответ на обращение местных жителей сообщила, что на территории Острова деятельность по отлову и содержанию безнадзорных собак осуществляет автономная некоммерческая зоозащитная организация «Жизнь». В настоящее время с ней заключен контракт на отлов безнадзорных животных по жалобам населения.

Выяснилось также, что собака, которая нападала на прохожих, была отловлена и доставлена в приют. Еще одна собака, замеченная в стае, отловлена и возвращена хозяину.