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Общество

Около 30% россиян хотят получать зарплату и при этом не работать

Почти 29% россиян привлекает возможность получать заработную плату, но не работать. В то же время 58% респондентов считают, что работа приносит не только доход, но и даёт возможность развиваться, общаться, самореализовываться, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

По данным опроса, имидж обеспеченного безработного привлекает 32% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. А вот сторонников этой идеи среди молодёжи до 24 лет существенно меньше – 23%.

Сидеть дома и получать зарплату больше всего хотели бы сметчики – 48%, менеджеры по рекламе – 47% и переводчики – 43%. Меньше всего такая возможность привлекает программистов – 27%, юристов – 26% и директоров компаний – 21%.

Опрос проводился в середине января. В нём поучаствовали 1,6 тысяч жителей России старше 18 лет.

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