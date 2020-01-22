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Общество

Чаще всего россияне ищут на «Авито» квартиры, велосипеды и дома

Квартиры стали популярным запросом россиян на «Авито». В самых популярных запросах были также велосипеды и дома, сообщает РИА Новости.

Аналитики интернет-сервиса изучили запросы пользователей и сравнили их с результатами 2018 года. Оказалось, что тогда дома россияне искали не так активно, они находились на 6 месте по поиску, тогда как в 2019 поднялись в рейтинге до 3 места.

Второе место по запросу, также как и в 2018 году заняли велосипеды. На четвёртой строчке расположился запрос «диван», который поднялся в рейтинге на 6 позиций по сравнению с 2018 годом. На пятом месте - «телефон».

Кроме того, отмечается снижение популярности техники для дома. Холодильники и телевизоры опустились в рейтинге на 2 пункта каждый, заняв 6 и 10 места соответственно. Интерес к автомобилям у россиян также снизился – 7 место.

Позиция работы осталась неизменной – 7 место, но из рейтинга выбыло связанное с поиском работы слово «водитель», которое в 2018 году находилось на 12 месте по числу запросов.

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