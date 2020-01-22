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Общество

ФОТОФАКТ: У стен детской поликлиники в Пскове появилась парковка для колясок

В Пскове у стен детской поликлиники на улице Петровской появилась своего рода парковка для колясок. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, для этого у крыльца выделили небольшой участок, на котором смонтировали легкие конструкции из поликарбоната с навесом от дождя. Всего одновременно на такой «парковке» могут быть размещены 12 колясок.

До недавнего времени мамочки, приходящие на прием, поднимали коляски по крыльцу в фойе поликлиники. В результате там было очень тесно, а уборщице приходилось чаще мыть пол - грязь от колес посетители, несмотря на бахилы, разносили по коридорам здания.

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