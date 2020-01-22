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Общество

В Невельской больнице отремонтируют кабинеты в диагностическом центре

Кабинеты в диагностическом центре Невельском межрайонной больницы отремонтируют, на эти работы выделено финансирование в размере 416 тысяч рублей. Итоги электронного аукционного опубликованы на сайте государственных и муниципальных закупок 21 января.

На конкурс заявились три участника. Стартовая (максимальная ) центра контракта составляла 449 тысяч рублей. Победителем аукциона стал ИП Д. И. Хануков, который предложил наименьшую стоимость работ — 416 тысяч рублей.

Три кабинета диагностического центра Невельской больницы должны быть отремонтированы в течение 60 дней с момента заключения контракта.

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