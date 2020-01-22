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Общество

Тала Нещадимова: Минусовые температуры в Псковской области ожидаются в феврале

В Псковской области понижение температуры воздуха ожидается в первой декаде февраля. И днем, и ночью, согласно предварительному прогнозу, температуры будут минусовыми. Об этом сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова на пресс-конференции, посвященной изменениям в климате и их влиянию на Псковскую область 22 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В марте зима уже завершится. Однако открытым остается вопрос, будет ли сформирован устойчивый снежный покров в феврале.

Холодной зимы в Псковской области уже не прогнозируется.

На вопрос о возможном применении климатического оружия, Тала Нещадимова ответила, что пока нельзя утверждать, что потепление - это неестественный, а искусственно созданный процесс.

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