10 млн контрабандных сигарет российского заказчика уничтожили в Эстонии

12:05, 22 января 2020, ПАИ

В Эстонии уничтожили 10 млн контрабандных сигарет, которые могли предназначаться для российского заказчика, пишут эстонские СМИ со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.

В эстонскую таможню коллеги из Германии сообщили информацию о прибытии в порт судна из Ливана, на борту которого имеется контейнер с поддельными сигаретами. Специалисты задержали груз и уничтожили его. При этом они не смогли установить качество сигарет, и кому они точно предназначались. Однако, скорее всего, по их данным, сигареты планировалось отправить заказчику в Россию.

Эстонские власти также отметили, что обычно крупные контрабанды сигарет перевозят по суше, а сами табачные изделия чаще всего не являются подделкой, так как произведены на официальных фабриках. По мнению власти Эстонии, этот случай стал уникальным. При этом они подчеркнули, что выявленная партия контрабандных сигарет стала крупнейшей за последние 10 лет.