Псковский профессор назвал чушью выступление Греты Тунберг на форуме в Давосе

13:30, 22 января 2020, ПАИ

Профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ, доктор биологических наук Анатолий Истомин назвал чушью выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на форуме в Давосе, в котором она потребовала прекратить добычу полезных ископаемых «здесь и сейчас». Об этом он заявил на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению профессора, прекратить добывать полезные ископаемые нельзя, потому что без этого современная цивилизация не сможет существовать. Он также обратил внимание, что среди ученых преобладает точка зрения, согласно которой именно человек виноват в повышении объемов парниковых газов. Однако, Анатолий Истомин обратил внимание, что антропогенный вклад в их образование равен всего 4%. «А недропользование и вовсе в 1% влияет на образование парниковых газов», - подчеркнул эксперт.

Говоря об аномальной зиме в Псковской области, Анатолий Истомин заявил, что не видит в этом ничего неожиданного. «Мы живем в условиях парникового эффекта - это процесс сугубо естественный. Без парникового эффекта и жизни на Земле не было бы», - отметил доктор биологических наук.

По мнению профессора, главная причина аномальной зимы заключается в смещении равновесия между нагревательным и охлаждающим эффектом природных экосистем, прежде всего болот, которые как раз охлаждают.

Анатолий Истомин подчеркнул, что ничего критического в природе сейчас не происходит. По его словам, несмотря на то, что уже «полезли» подснежники, этот процесс в природе не носит массового характера. «Высшие растения сейчас в фазе покоя, и только мелкие злаки и мхи продолжают вегетировать и плодоносить», - отметил профессор.