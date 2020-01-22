0
13:59
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
12:27
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
12:12
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
11:52
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:50
53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области
10:04
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
09:04
Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную
Еще новости
Общество

Псковский профессор назвал чушью выступление Греты Тунберг на форуме в Давосе

Профессор кафедры ботаники и экологии растений ПсковГУ, доктор биологических наук Анатолий Истомин назвал чушью выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на форуме в Давосе, в котором она потребовала прекратить добычу полезных ископаемых «здесь и сейчас». Об этом он заявил на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению профессора, прекратить добывать полезные ископаемые нельзя, потому что без этого современная цивилизация не сможет существовать. Он также обратил внимание, что среди ученых преобладает точка зрения, согласно которой именно человек виноват в повышении объемов парниковых газов. Однако, Анатолий Истомин обратил внимание, что антропогенный вклад в их образование равен всего 4%. «А недропользование и вовсе в 1% влияет на образование парниковых газов», - подчеркнул эксперт.

Говоря об аномальной зиме в Псковской области, Анатолий Истомин заявил, что не видит в этом ничего неожиданного. «Мы живем в условиях парникового эффекта - это процесс сугубо естественный. Без парникового эффекта и жизни на Земле не было бы», - отметил доктор биологических наук.

По мнению профессора, главная причина аномальной зимы заключается в смещении равновесия между нагревательным и охлаждающим эффектом природных экосистем, прежде всего болот, которые как раз охлаждают.

Анатолий Истомин подчеркнул, что ничего критического в природе сейчас не происходит. По его словам, несмотря на то, что уже «полезли» подснежники, этот процесс в природе не носит массового характера. «Высшие растения сейчас в фазе покоя, и только мелкие злаки и мхи продолжают вегетировать и плодоносить», - отметил профессор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
22 января 2020
Александр Голышев: Премия «Народное признание» даёт возможность сказать простым людям спасибо
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
22 января 2020
Снижение запасов снетка ожидается в Псковско-Чудском озере в 2020 году
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
22 января 2020
Эксперт: Отсутствие снега — благоприятный фактор для животных
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 января 2020
Вручение новых автомобилей инспекторам ГИБДД Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области
22 января 2020
53 новых служебных автомобиля получили сотрудники ГИБДД Псковской области 2
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
22 января 2020
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную
22 января 2020
Маршрут движения автобусов №30 в Пскове планируют перенести на улицу Коммунальную
Более 130 нарушений ПДД выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове
22 января 2020
Более 130 нарушений ПДД выявил комплекс «Паркон» на улицах Юности и Инженерной в Пскове

Идет загрузка...