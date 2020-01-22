Отставной подполковник МВД Казахстана скончался в Петербурге после конфликта с подростками

13:19, 22 января 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге после конфликта с подростками скончался 62-летний пенсионер, подполковник МВД Казахстана в отставке. Об этом сообщает Интерфакс.

Накануне между погибшим и группой подростков произошла перепалка у его дома на Дегтярной улице. Следователи установили, что погибший часто конфликтовал с курившими возле окна его квартиры подростками. После очередной перепалки пенсионер был госпитализирован с травмами головы и вскоре скончался.

По словам следователей, характер травм говорит о том, что мужчина получил ранение после падения у входа в свою квартиру.

Участвовавшие в инциденте подростки опрошены и отпущены. Сотрудники СК России продолжают вести разбирательство по данному делу.