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Отставной подполковник МВД Казахстана скончался в Петербурге после конфликта с подростками

В Санкт-Петербурге после конфликта с подростками скончался 62-летний пенсионер, подполковник МВД Казахстана в отставке. Об этом сообщает Интерфакс.

Накануне между погибшим и группой подростков произошла перепалка у его дома на Дегтярной улице. Следователи установили, что погибший часто конфликтовал с курившими возле окна его квартиры подростками. После очередной перепалки пенсионер был госпитализирован с травмами головы и вскоре скончался. 

По словам следователей, характер травм говорит о том, что мужчина получил ранение после падения у входа в свою квартиру. 

Участвовавшие в инциденте подростки опрошены и отпущены. Сотрудники СК России продолжают вести разбирательство по данному делу.

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