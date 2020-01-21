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Культура

Выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» откроется в Пскове

24 января в 18:00 в псковской галерее «Цех» откроется выставка художников Александра Стройло и Александра Николаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Авторы путеводителя по Пушкиногорью из серии «Ле пти фюте», изданного к 200-летнему юбилею поэта, о Дериглазове сообщают следующее: «Среди зарослей ольхи, крушины и сейчас просматриваются очертания усадьбы, камни фундамента бывшего господского дома, фрагменты аллей... Сведениями о посещении Пушкиным этого сельца мы не располагаем, но в «деревенских главах» романа «Евгений Онегин» в образах гостей Лариных легко угадываются черты обитателей Дериглазова».

В экспозиции художники подводят итоги своей экспедиции в Дериглазово.

Выставка будет работать до 10 февраля. Галерея «Цех» открыта для посещения ежедневно с 16:00 до 19:00.

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