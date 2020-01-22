Недовольство европейцев может стать причиной временного запрета технологии распознавания лиц

13:04, 22 января 2020, ПАИ

Жители европейских стран недовольны постоянным скрытым наблюдением в общественных местах. Как пишет DELDI Латвия, Евросоюз в связи с этим может временно запретить использование технологии распознавания лиц на срок от трех до пяти лет.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на службы безопасности и исследовательские проекты. Кроме этого, государствам Евросоюза придется создать специальные органы для мониторинга правил, касающихся новых технологий, включая искусственный интеллект.

В случае, если соответствующее предложение Еврокомиссии найдет поддержку, то в некоторых странах Евросоюза потребуется остановить уже запущенные дорогостоящие проекты.

Так, в Германии планировалось внедрить автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах.