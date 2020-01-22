Недовольство европейцев может стать причиной временного запрета технологии распознавания лиц
Жители европейских стран недовольны постоянным скрытым наблюдением в общественных местах. Как пишет DELDI Латвия, Евросоюз в связи с этим может временно запретить использование технологии распознавания лиц на срок от трех до пяти лет.
Отмечается, что запрет не будет распространяться на службы безопасности и исследовательские проекты. Кроме этого, государствам Евросоюза придется создать специальные органы для мониторинга правил, касающихся новых технологий, включая искусственный интеллект.
В случае, если соответствующее предложение Еврокомиссии найдет поддержку, то в некоторых странах Евросоюза потребуется остановить уже запущенные дорогостоящие проекты.
Так, в Германии планировалось внедрить автоматическое распознавание лиц на 134 железнодорожных станциях и в 14 аэропортах.