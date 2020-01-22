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Общество

На 10,6% вырос оборот крупных и средних организаций Великих Лук

С января по ноябрь прошлого года оборот по крупным и средним организациям Великих Лук составил 82 млрд 831 млн рублей. Он вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявила исполняющая обязанности главы администрации города Юлия Ярышкина в ходе общегородского совещания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Юлия Ярышкина отметила, что за 11 месяцев 2019 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 65 млрд 608,1 млн рублей. Он вырос на 12,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Она также подчеркнула, что за рассматриваемый период экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики.

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