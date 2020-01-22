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Общество

Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 15,1%

Средняя номинальная начисленная зарплата в Великих Луках по состоянию на начало ноября прошлого года составила 31 тысячу 282,3 рубля. Она выросла на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявила исполняющая обязанности главы администрации города Юлия Ярышкина в ходе общегородского совещания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Юлия Ярышкина также отметила, что средняя численность работающих в крупных и средних организациях Великих Лук на начало ноября составила 27 тысяч 477 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года она выросла на 0,3%.

В то же время, по её словам, численность безработных в Великих Луках остаётся стабильно низкой, а количество вакансий стало выше по сравнению с ноябрём 2018 года.

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