Затонувший «Титаник» хотят вскрыть впервые в истории

13:50, 22 января 2020, ПАИ

Впервые в истории лежащий на глубине «Титаник» намерена вскрыть американская компания RMS Titanic Inc. На протяжении 30 лет она поднимает на поверхность артефакты с судна, пишет DELFI Латвия.

Компания надеется получить право собирать предметы с судна. На сегодняшний день она обладает правом на сбор предметов, лежащих на морском дне в определенном радиусе от остова «Титаника».

Вскрытие хотят осуществить при помощи 3-х подводных аппаратов. Главной целью является поднять на поверхность беспроводной передатчик фирмы Marconi, с которого «Титаник» подал сигнал о бедствии в день катастрофы. В компании полагают, что палуба может обвалится и важный для истории прибор будет потерян навсегда, также как и артефакты с судна. В дальнейшем планируют восстановить прибор и сделать его жемчужиной своей постоянной выставки в казино Luxor в Лас-Вегасе, а также организовать турне артефакта по мировым музеям.

Данному плану могут помешать семьи погибших и активисты, поскольку есть вероятность, что внутри судна есть тела утонувших, которые придется потревожить. Президент компании HMS Titanic Inc Бреттон Ханчак уверяет, что внутри корабля нет человеческих тел, поскольку вода в Атлантическом океане обладает высоким уровнем кислотности.

Кроме того, не все верят в то, что компания решила провести данную операцию ради сохранения исторического наследия, а не в надежде заработать. Последняя экспедиция на «Титаник», организованная этой компанией, состоялась в 2010 году, когда ее эксклюзивное право на сбор обломков вокруг затонувшего судна было бесспорным. Теперь компании снова придется доказывать данное право в суде.

В 2017 году в США приняли закон, запрещающий трогать останки «Титаника» без разрешения министерства торговли. Однако ранее адмиралтейский суд США предоставил компании HMS Titanic Inc эксклюзивное право на работу с останками судна.