На 7,1% выросли поступления налогов и сборов в бюджет Великих Лук

17:20, 22 января 2020, ПАИ

За 2019 год поступления в бюджет Великих Лук налогов и сборов с учетом страховых взносов составили 9 млрд 750 млн рублей. Это на 7,1% больше, чем в прошлом году, тогда этот показатель был равен 9 млрд 102 млн рублей. Об этом доложила на общегородском совещании исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Любовь Щербакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

По словам Любови Щербаковой, в прошлом году в федеральный бюджет были перечислены 1 млрд 791 млн рублей, а в консолидированный бюджет области – 3 млрд 785 млн рублей, поступление страховых взносов составило 4 млрд 174 млн рублей.

Любовь Щербакова также отметила, что за декабрь 2019 года от налогоплательщиков Великих Лук в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступили 977,4 млн рублей, а в бюджет города перечислены 106,3 млн рублей.

Исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 также представила информацию о собранных имущественных налогах физических лиц за 2018 год. Так, по её словам, налог на имущество составил 32,8 млн рублей или 120% к прошлому году. Она отметила, что оплачены были 27,2 млн рублей, и соответственно, собираемость налога составила 76,8 %. Также она сообщила, что сумма транспортного налога составила 103,7 млн рублей и выросла на 5% к прошлому году: оплачены – 100,2 млн рублей, собираемость налога – 85,8 %. Земельный налог составил 14 млн рублей или 95 % к прошлому году, оплачены были 14,1 млн рублей, собираемость составила 88,2 %, добавила Любовь Щербакова.

С информацией об исполнении бюджета Великих Лук выступила заместитель главы администрации Великих Лук – начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Она рассказала, что в декабре 2019 года в бюджет города поступили 809,2 млн рублей доходов, из них собственные доходы составили 125,3 млн рублей. По её словам, всего за 2019 год в доход городского бюджета поступили 2 млрд 858,2 млн рублей. Это на 902,3 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наталья Дмитриева подчеркнула, что план по собственным доходам городского бюджета перевыполнен на 3,5%. Она уточнила, что по сравнению с 2018 годом увеличились поступления налоговых доходов на 59,3 млн рублей и составили 789,2 млн рублей. Кроме того, по её словам, произошло увеличение по налогу на доходы физических лиц – на 67,9 млн рублей или 12,2%, а план по поступлению неналоговых доходов был перевыполнен на 10,1% и составил 131,9 млн рублей.

Помимо этого, начальник финансового управления рассказала о расходах городского бюджета за отчетный год. Она подчеркнула, что все первоочередные расходы бюджета Великих Лук по состоянию на 1 января текущего года профинансированы. Так, по её словам, на финансирование соцсферы направлены 2 млрд 30,7 млн рублей или 70% от общей суммы расходов, на образование – 1 млрд 745,1 млн рублей, на физкультуру и спорт – 90 млн рублей, на культуру – 121,2 млн рублей, на социальную политику – 74,5 млн рублей.