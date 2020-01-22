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Происшествия

Более 100 ДТП произошли в Великих Луках в декабре

В декабре прошлого года в Великих Луках зарегистрированы 113 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 11 человек. Об этом доложил начальник полиции отдела МВД России по Великим Лукам Виктор Тарасов на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Виктор Тарасов отметил, что в декабре в великолукскую полицию поступили 1 тысяча 640 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По ним были возбуждены 95 уголовных дел, из них экономической направленности – 12, по линии незаконного оборота наркотиков – 14, кражи разной степени тяжести – 42, мошеннические действия с использованием информационно-коммуникационных технологий – 4, разбойное нападение – 1, превентивных составов преступлений – 22.

Он уточнил, что основным видом преступлений, совершаемых как в Великих Луках, так и во всей области, являются кражи. По его словам, набирает рост число краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Только за декабрь были зафиксированы 10 таких краж и 4 мошенничества, добавил он.

Начальник отдела надзорной деятельности по Великим Лукам Владислав Соболев сообщил, что в декабре прошлого года поступили 29 сообщений о происшествиях, из них пожаров – 17 пожаров, иных происшествий – 12. По его словам, причинами пожаров в прошедшем месяце явилось неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и поджог. Пострадавших и погибших при пожарах в декабре не было, подчеркнул докладчик.

Владислав Соболев также отметил, что всего за 2019 год в Великих Луках были зарегистрированы 474 происшествия, в них погиб один человек, 5 – пострадали.

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