Главврачи не должны получать в несколько раз больше своих подчинённых, уверен Владимир Путин

14:41, 22 января 2020, ПАИ

Главврачи не должны получать в несколько раз больше своих подчинённых, так как это несправедливо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области. Об этом пишет ТАСС.

«Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач», - заявил глава государства.

Также президент призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда и определить постоянную выплату. «Сейчас она у нас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты», - заметил Владимир Путин.

Также президент предостерег от отказа от стимулирующих выплат и компенсационных доплат для медиков. «Причем надо создать единый перечень этих надбавок для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону в разы», - добавил Путин.