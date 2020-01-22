Более 170 пожилых людей в Псковской области получили новогодние подарки в рамках акции «Мечты «невидимых» стариков»

14:56, 22 января 2020, ПАИ

Две старушки в своей комнате сидели

Что им делать?

Потихоньку в окошечко глядели и думали ведь прибегут зайчата и спросят:

«Что вам подарить, девчата?»

«Мы от Дедушки Мороза к вам пришли и спрашиваем,

Что на Новый год вам принести?»

Просим крепкого здоровья и конечно счастья.

Никому не надо вредного ненастья.

От себя желаем Вам крепкого здоровья,

Успехов в благороднейшем труде и большого счастья на Земле!

3-я палата «Б».

Вот такое стихотворение написала Иванова Любовь Ивановна, из Новосельского дома-интерната для престарелых в рамках акции «Мечты невидимых стариков».

В преддверие Нового 2020 года ещё три интерната для одиноких пожилых людей получили новогодние подарки и поздравление в рамках благотворительной акции «Мечты «невидимых» стариков» учебного центра «Знания». Ими стали «Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Плюсский психо-неврологический интернат» и Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В Линовском доме-интернате Пыталовского района подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили 26 человек. Пожелания были от самых простых, таких как: сладости, теплые носки, бритвенные станки, до очень оригинальных. Например, Нина Тимофеевна Романова заказала розовое шампанское, а Федоров Михаил Иванович попросил у Деда Мороза беспроводную колонки и флешку с записями Шуфутинского и Высоцкого.

Все 26 подарков были выполнены с детальной точностью. Хочется особенно отметить пограничное отделение в деревне Линово за оказанную помощь в организации праздничного вручения подарков. Также активное участие в благотворительной акции принял коллектив отделения Сбербанка России в городе Пскове. Они собрали часть именных подарков для жителей Линовского дома-интерната.

Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов поздравлял партнер организатора акции - агентство недвижимости «АВЕНТИН - Псков». У всех проживающих они узнали о желаемых подарках от Деда Мороза. В интернате проживают 39 человек. Соответственно, было собрано 39 подарков, которые лично в руки каждому вручили сотрудники агентства недвижимости. Кроме того, руководитель агентства совместно с коллективом организовали в интернате праздник, привезли танцевальный коллектив «Псковский Образцовый детский хореографический ансамбль «Солнышко», читали стихи и поздравления, а также пообщались лично почти с каждым проживающим интерната, что ценнее любых подарков.

«Плюсский психо-неврологический интернат» поздравили совместно с нашим постоянным партнером Фондом «Старость в радость». 54 человека проживают в Плюсском интернате. Учебный центр «Знания» совместно с неравнодушными жителями города Пскова собрали все 54 именных подарка, а Фонд «Старость в радость» отвез подарки и организовал праздничное вручение.

Внимание - одно из важных составляющих нашей жизни, которое так необходимо в пожилом возрасте, особенно, когда одиночество заняло «почётное» место в жизни человека. Приятно было наблюдать, как у бабушек и дедушек горели глаза и как они невольно, сидя на диване, пытались пойти в пляс под новогодние песни, как дети радовались подаркам и с азартом отгадывали всем известные, но совсем забытые загадки. Кроме того, акция «Мечты невидимых стариков» объединила множество неравнодушных людей, организаций и школ в едином добром деле. Подарила добрую сказку и праздничное настроение не только участникам, но и организаторам, волонтерам и всем, кто прикоснулся к созданию этого новогоднего марафона.

Учебный центр «Знания» является ресурсным центром по работе со старшим поколением в Псковской области альянса «Серебряный возраст». Акция «Мечты невидимых стариков» реализуется альянсом «Серебряный возраст» в 15 регионах России в рамках проекта «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением» при поддержке Фонда президентских грантов.