Начальник псковского МЧС не исключил роста числа палов травы из-за отсутствия снега

17:56, 22 января 2020, ПАИ

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов не исключил роста числа палов травы из-за отсутствия снега в связи с аномальной погодой. Об этом он заявил на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Филимонов отметил, что региональное МЧС пока не берется прогнозировать эту ситуацию, и всё-таки надеется на лучшее, что снег выпадет. «Зима еще не окончена. Мы считаем, что пока есть надежда на снег. Однако, погодой мы управлять не умеем, поэтому пока не беремся прогнозировать ситуацию», - сказал он, но не исключил роста пала травы в этом году.

По его словам, региональное ведомство уже готовится к палам травы. «Первые палы и в конце февраля бывают. Мы уже создаем запасы ГСМ, чтобы продержаться до появления зеленой травы, а также планируем подготовку личного состава: отменяем отпуска в этот период, - отметил начальник псковского МЧС. - К этой ситуации мы уже научились готовиться».

Валерий Филимонов также сообщил, что в прошлом году были зафиксированы 1 тысяча 364 факта горения травы на площади 1 тысяча 41 гектар. Это в 5,8 раз больше, чем в 2018 году, когда произошли 234 таких случая на площади 185 гектаров. По словам руководителя регионального ведомства, увеличение фактов горения травы было вызвано отсутствием осадков и малоснежной зимой.

В настоящее время Псковская область находится в зоне аномального тепла. В следующие пять дней температура воздуха в регионе будет выше нормы на 12 градусов.