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Общество

Около 300 пострадавших в ДТП человек ежегодно спасают псковские спасатели

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области ежегодно спасают от 100 до 300 человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил руководитель регионального ведомства Валерий Филимонов на пресс-конференции 22 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валерия Филимонова, в прошлом году спасатели более тысячи раз выезжали на ДТП. При этом он отметил, что количество выездов уменьшилось по сравнению с 2018 годом.

«Спасая людей, мы вырезаем их из машин, передаем в кареты «Скорой помощи» медикам, отключаем электрооборудование в машинах, чтобы избежать возгорания, производим смыв горюче-смазочных материалов с дороги», - пояснил он.

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