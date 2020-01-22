Более 1,5 тысяч нарушений законодательства в сфере ЖКХ выявлены в Псковской области

19:15, 22 января 2020, ПАИ

В прошлом году органы прокуратуры Псковской области выявили более 1 тысячи 500 нарушений законодательства в сфере ЖКХ. С целью их устранения были внесены более 500 актов прокурорского реагирования, сообщили Псковскому агентству информации в отделе прокуратуры Псковской области по надзору за соблюдением федерального законодательства.

В частности, нарушения законодательства выявлялись в деятельности управляющих организаций при выполнении работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Речь идёт о непроведении работ по содержанию дымовых и вентиляционных каналов в квартирах домов, незаключении договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Также был выявлен ряд нарушений в управляющих, ресурсоснабжающих организациях и органах местного самоуправления, выразившийся в неполном внесении сведений о своей деятельности в систему ГИС ЖКХ. В этой связи по постановлениям прокуроров к административной ответственности были привлечены 30 должностных лиц.

Кроме того, прокуратура установила при реализации в Псковской области программы капитального ремонта общего имущества многочисленные нарушения в деятельности подрядных организаций, которые выполняли работы с нарушениями технологии производства работ и сроков, установленных договорами подряда. В этой связи прокуроры направили в суды исковые заявления об обязании подрядчиков устранить выявленные недостатки в рамках гарантийных сроков. Суды рассмотрели их и удовлетворили.

Также прокуроры при подготовке жилого фонда и объектов социального назначения к отопительному периоду 2019-2020 годов пресекли факты бездействия как органов местного самоуправления, так и ресурсоснабжающих организаций по непринятию мер в целях формирования запасов топлива на котельных и непроведению ремонта инженерного оборудования.

«Своевременно принятые меры прокурорского реагирования позволили обеспечить начало отопительного сезона во всех муниципальных образованиях области, не допустить чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйств», - подчеркнули в надзорном ведомстве.