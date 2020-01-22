116 домов построили в Великих Луках в прошлом году

19:32, 22 января 2020, ПАИ

В прошлом году в Великих Луках возвели 116 домов, среди которых один – многоквартирный на 25 квартир, остальные – индивидуальные. Об этом заявила исполняющая обязанности главы администрации города Юлия Ярышкина на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

В 2019 году Псковская область перевыполнила план Минстроя по строительству жилья. Всего за год были построены более 253 тысяч квадратных метров жилья, из них около 150 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые дома, возведенные населением. На текущий год Минстрой России установил для Псковской области плановый показатель в размере 250 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в этом году в Псковской области началось строительство двух трёхэтажных домов для переселенцев из аварийного жилья. Первый построят в поселке Дубрава-1 Великолукского района, второй – в Дно.