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Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие

22 января около 20:00 в Пскове на Рижском проспекте возле дома №49 столкнулись автомобили Toyota и Lada Vesta, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В результате ДТП машины получили значительные повреждения. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, их госпитализировала бригада скорой помощи в медицинское учреждение.

  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ

Пожарные обесточили автомобили, так как была угроза возгорания. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС И ГИБДД, выясняются причины произошедшего. 

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