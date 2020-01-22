Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие

20:23, 22 января 2020, ПАИ

22 января около 20:00 в Пскове на Рижском проспекте возле дома №49 столкнулись автомобили Toyota и Lada Vesta, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В результате ДТП машины получили значительные повреждения. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, их госпитализировала бригада скорой помощи в медицинское учреждение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Пожарные обесточили автомобили, так как была угроза возгорания. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС И ГИБДД, выясняются причины произошедшего.