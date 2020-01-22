Два года тюрьмы грозит порезавшему мать своей сожительницы псковичу

20:54, 22 января 2020, ПАИ

Житель деревни Середка Псковского района предстает перед судом за причинение телесных повреждений своей сожительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что вечером 15 ноября 2019 года мужчина, находясь по месту жительства, поссорился с матерью своей сожительницы. Он взял с кухни нож и нанес им удар в левую руку матери сожительницы. Женщина стала отходить назад, и зайдя в комнату, упала на спину. Однако злоумышленник нанес ей еще три удара ножом в левую руку.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения. Санкция статьи 115 части 2 пункта «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.