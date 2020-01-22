0
20:23
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
16:44
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
14:15
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
10:04
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
20:48
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
19:22
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
16:52
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
Еще новости
Происшествия

Два года тюрьмы грозит порезавшему мать своей сожительницы псковичу

Житель деревни Середка Псковского района предстает перед судом за причинение телесных повреждений своей сожительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что вечером  15 ноября 2019 года мужчина, находясь по месту жительства, поссорился с матерью своей сожительницы. Он взял с кухни нож и нанес им удар в левую руку матери сожительницы. Женщина стала отходить назад, и зайдя в комнату, упала на спину.  Однако злоумышленник нанес ей еще три удара ножом в левую руку.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения. Санкция статьи 115 части 2 пункта «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
22 января 2020
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
22 января 2020
За рулем перевернувшегося в Невельском районе бензовоза находился гражданин Белоруссии
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
22 января 2020
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
22 января 2020
Проблему со стаей бродячих собак решили в Островском районе
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
21 января 2020
ФОТОФАКТ: Два автомобиля столкнулись у завода «ЖБИ-1» в Пскове
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
21 января 2020
Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков убитых фашистами мирных жителей в Пыталовском районе
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
17 января 2020
Псковского хоккеиста наказали за нападение на судью
Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области
15 января 2020
Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области

Идет загрузка...