Муниципальный этап всероссийских конкурсов педагогов стартует в Пскове 24 января

21:46, 22 января 2020, ПАИ

24 января в Пскове стартует муниципальный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление образования администрации города.

В этом году заявки на участие в состязаниях подали 15 школьных педагогов и 13 специалистов учреждений дошкольного образования.

В частности, в ходе конкурса «Учитель года-2020» свои профессиональные навыки продемонстрируют учителя начальных классов, математики, истории и обществознания, физической культуры, музыки, информатики, физики и информационно-коммуникационных технологий. Они должны будут написать эссе, представить свой опыт на конкурсе «Методическое слово», провести урок. Полуфиналисты проводят дополнительно внеурочное мероприятие и мастер-класс, а финалистов ждет еще одно конкурсное испытание - профессиональный диалог. Оценивать педагогов будет профессиональное жюри, в которое входят представители управления образования администрации Пскова, представители образовательных учреждений, ПсковГУ, ПОИПКРО и педагог-психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Для оценки уроков утверждены эксперты-предметники из числа наиболее опытных, авторитетных педагогов школ города. Конкурсом также предусмотрено общественное жюри, в состав которого входят председатель профсоюзного комитета работников образования Пскова Татьяна Сергеева и представители родительской общественности.

В конкурсе «Воспитатель года-2020 примут участие 7 воспитателей, 2 инструктора по физической культуре, 2 логопеда, музыкальный руководитель и педагог-дефектолог. Очный тур включает в себя сочинение на заданную тему, мастер-класс и занятие с детьми. Пятеро полуфиналистов выступят с докладом-презентацией «Мой успешный проект», а финалисты покажут себя в ток-шоу «Профессиональный разговор». В жюри конкурса входят специалисты по дошкольному образованию, педагоги-психологи, заведующие детскими садами, старшие воспитатели и общественники.

Победителей муниципальных конкурсов педагогов назовут 13 февраля на церемонии закрытия.