В Усвятском районе отметили День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Усвятском районе отметили 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

23:59, 26 октября 2026, ПАИ

26 октября в Усвятском районе Псковской области прошли торжества в честь Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как пишет газета «Новая жизнь», памятные мероприятия охватили несколько населённых пунктов района.



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



















В районном Доме культуры жители стали зрителями интерактивной военно-исторической композиции о партизанском движении: фойе на несколько часов превратилось в лесной партизанский лагерь с полумраком, запахом хвои, костром и керосиновой лампой. Артисты в подлинных гимнастёрках воссоздали будничную сторону войны. Затем состоялся праздничный концерт, который открыл глава округа Дмитрий Петров. Он напомнил, что оккупация длилась с 13 июля 1941 года и за годы войны район потерял каждого второго жителя. В братских могилах покоится более двух тысяч солдат. Усвятичей поздравила представитель правительства Псковской области Евгения Борисова, передавшая поздравление губернатора Михаила Ведерникова. К ней присоединились депутаты Заксобрания Псковской области Андрей Козлов и Олег Савельев, председатель Собрания депутатов округа Виктор Бонадыченко. Прозвучали патриотические песни в исполнении Анны Суриковой, Анастасии Шкультиной, Анастасии Манжос, Ярослава Иванова, Ильи Романенко, коллектива «Журавушка» и группы из Велижа.

В Церковищенской волости, где находится четыре братских захоронения, митинг прошёл возле памятника в деревне Церковище. В местной братской могиле покоится 259 человек. Захоронения здесь велись с 2 августа 1941 до 11 ноября 1945 года, а в 1958–1960 годах проводились перезахоронения из 36 близлежащих деревень.

«Мы помним, какой ценой досталась Победа, и эта память – наш нравственный стержень», – подчеркнул начальник территориального отдела «Церковищенский» Олег Козлов.

Мероприятия продолжились в деревне Адамово.



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»











На воинском захоронении в деревне Чурилово жителей поздравил начальник территориального отдела «Усвятский» Олег Емельянов. Здесь проходят перезахоронения останков бойцов Красной армии. В 2016 году поисковики отряда «Гвоздика» и школьники подняли останки 29 воинов возле деревни Коровница, в 2019 году перезахоронили 44 бойца, в том числе 19-летнего Бориса Карцева из Новосибирской области, чьё имя удалось установить по медному медальону, в 2021 году – 14 бойцов 47-й стрелковой дивизии. В 2023 году возле деревни Терасы подняли останки пяти бойцов, включая лейтенанта. Накануне праздника в 2024 году здесь нашли последний приют трое бойцов. В День освобождения жители деревень Церковище, Удвяты, Узкое, Чурилово, Северики, Стеревнево, Шершни, Адамово и посёлка Усвяты приходят к воинским захоронениям, чтобы почтить память защитников Родины.

«Пока мы помним свою историю, чтим предков и передаём эту гордость детям – мы непобедимы», – подчеркнули в редакции газеты «Новая жизнь».