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Два года тюрьмы грозит псковичу за кражу сумки с деньгами из автомобиля

Житель Псковского района предстанет перед судом за кражу сумки с деньгами из чужого автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что 18 ноября 2019 года в деревне Родина Псковского района молодой человек украл из автомобиля ГАЗ-33021 женскую сумку, в которой находились 7,5 тысяч рублей и косметические средства. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже и изъяли у него похищенное. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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