Пскович не захотел идти за алкоголем и стал угрожать собутыльнику убийством

22:52, 22 января 2020, ПАИ

30-летний житель Псковского района предстанет перед судом за угрозу знакомому убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что 24 ноября 2019 года в деревне Торошино мужчина распивал спиртное со знакомым, который попросил его сходить в магазин за «добавкой». Мужчине это по каким-то причинам не понравилось, и он устроил ссору с приятелем. При этом он схватил нож, направив его в сторону знакомого, и высказал в его адрес угрозу убийством.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.