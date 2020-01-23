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Общество

Себежанка погибла под колесами автомобиля

ДТП в Опочецком районе. Фото из группы "ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий" в социальной сети "ВКонтакте"

52-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Себеже 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 18:35 на улице Сенцовской у дома № 9 автомобиль ВАЗ-2104 под управлением 67-летнего водителя наехал местную жительницу, которая шла по краю проезжей части по ходу движения транспортного средства. Женщина погибла на месте происшествия.

ДТП в Опочецком районе. Фото из группы "ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий" в социальной сети "ВКонтакте"

В тот же день около 17:20 на 437-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Опочецком районе ГАЗ-32818 под управлением 23-летнего мужчины столкнулся со стоящей на светофоре машиной DAF, за рулем которой находился 35-летний мужчина. Водитель ГАЗа погиб на месте ДТП.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, добавили в ведомстве.

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