0
12:22
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
12:12
Оксана Федорова предстала в образе царицы
11:34
Кампус преткновения: Оставшийся без работы подрядчик оспаривает решение ПсковГУ
10:40
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта
10:06
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России
09:44
Подснежники зацвели под Псковом в конце января
21:13
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Еще новости
Общество

На 25% могут подорожать сигареты в России в 2020 году

В текущем году в России табачная продукция может вырасти в цене на 25%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитического центра при правительстве РФ.

По мнению экспертов, в первую очередь сигареты могут подорожать из-за массовой маркировки табачной продукции. Она стала обязательной с 1 марта 2019 года – производители начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.

Кроме того, цены на сигареты поднимутся из-за увеличения с 1 января акцизов. Для сигарет и нагревательного табака они выросли на 4%, для электронных систем доставки никотина – на 4,2%.

В настоящий момент в России средняя стоимость пачки сигарет составляет 115 рублей, из них минимум 64 рубля составляют налоги.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Оксана Федорова предстала в образе царицы
23 января 2020
Оксана Федорова предстала в образе царицы
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта
23 января 2020
Железнодорожное сообщение по маршруту «Псков — Пыталово — Скангали» запустят с 1 марта 1
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России
23 января 2020
Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России
Подснежники зацвели под Псковом в конце января
23 января 2020
Подснежники зацвели под Псковом в конце января
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
22 января 2020
Рекордное число муниципалитетов Псковской области присоединится к акции «Хлеб той зимы»
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия
22 января 2020
Губернатор Михаил Ведерников обсудил с новым руководителем «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым актуальные вопросы взаимодействия

Идет загрузка...