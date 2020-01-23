На 25% могут подорожать сигареты в России в 2020 году

09:27, 23 января 2020, ПАИ

В текущем году в России табачная продукция может вырасти в цене на 25%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитического центра при правительстве РФ.

По мнению экспертов, в первую очередь сигареты могут подорожать из-за массовой маркировки табачной продукции. Она стала обязательной с 1 марта 2019 года – производители начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.

Кроме того, цены на сигареты поднимутся из-за увеличения с 1 января акцизов. Для сигарет и нагревательного табака они выросли на 4%, для электронных систем доставки никотина – на 4,2%.

В настоящий момент в России средняя стоимость пачки сигарет составляет 115 рублей, из них минимум 64 рубля составляют налоги.