Неправильная эксплуатация холодильника привела к возгоранию дома в Великолукском районе

10:01, 23 января 2020, ПАИ

Неправильная эксплуатация холодильника привела к возгоранию в жилом доме в деревне Фотьево Переслегинской волости Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в доме на улице Центральной поступило в дежурную часть 22 января в 11:53. Огонь повредил пластиковую потолочную плитку, также образовался прогар в стене на площади 1 квадратный метр.

В результате пожара никто не пострадал, добавили в пресс-службе.