Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

10:06, 23 января 2020, ПАИ

Экс-министр труда и социальной защиты России Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Как сообщается в распоряжении председателя правительства страны Михаила Мишустина от 23 января, Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России.

Пост лавы Минтруда Максим Топилин занимал с 2012 года по 15 января 2020 года, когда Правительство страны в полном составе ушло в отставку.

В новом составе кабинета министров главой Минтруда назначен Антон Котяков. О новом составе российского Правительства можно узнать здесь>>>