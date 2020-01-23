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Общество

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Максим Топилин, Псков. Фото Дарьи Хватковой

Экс-министр труда и социальной защиты России Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Как сообщается в распоряжении председателя правительства страны Михаила Мишустина от 23 января, Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России.

Пост лавы Минтруда Максим Топилин занимал с 2012 года по 15 января 2020 года, когда Правительство страны в полном составе ушло в отставку.

В новом составе кабинета министров главой Минтруда назначен Антон Котяков. О новом составе российского Правительства можно узнать здесь>>>

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