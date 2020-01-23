Способность Юлии Пересильд манипулировать мужчинами определил по ушам профессор психологии

15:32, 23 января 2020, ПАИ

Профессор психологии Борис Хигир изучил уши актрисы, уроженки Пскова Юлии Пересильд и пришёл к выводу, что она умеет манипулировать мужчинами и извлекать из них выгоду. Об этом пишет «Экспресс газета». «Для нее секс - орудие для власти и богатства», - заверил психолог.

Отмечается, что актриса обладает немаленькими ушами, о чём говорил режиссер Станислав Говорухин после съёмок фильма Weekend, где Юлия Пересильд исполняла роль секретарши и носила собранные в пучок волосы.

Борис Хигир рассказал, что режиссёр пресекал все разговоры о том, что с такой причёской актриса похожа на Чебурашку. «Да, Юля - лопоухенькая. Это не мешает ей быть чертовски привлекательной. Большие уши еще сильнее подчеркивают ее женскую магию.

Для женщины большие уши, как для мужчины - большой нос. Первый признак сексуальной энергии». – процитировал психолог Станислава Говорухина.